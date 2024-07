FOTOD | Ammutame inspiratsiooni New Yorgi tänavatelt! Kuus kontorisse sobivat rõivakomplekti, mida sealsed moodsad naised praegu kanda armastavad

Komplekti kuuluvad rõivad on üks parimaid viise, kuidas alati hoolitsetud välja näha. Selle asemel, et erinevaid värve ja mustreid omavahel sobitada, eelista kanda juba algselt ühte komplekti kuuluvaid rõivaid, näiteks linasest kangast pluusi ja pükse või kootud kangast seeliku ja vesti komplekti, nagu see:

2. Vestid

Vestid on käesoleva aasta üks suurimaid moetrende ja mitte ainult kontoris kandmiseks. Neid vägagi mitmekülgseid riideesemeid on võimalik stiliseerida pea igat sorti alumise osaga ja võime mürki võtta, et näed igal juhul stiilne välja. Võid inspireeruda pariislannadest ja sobitada vesti paari teksastega või viisakama tulemuse saavutamiseks hoopis viigipükstega. Igal juhul oled puhkeruumi staar!

3. Võrkmaterjalist kingad

Balleriinad on taas moes ja nüüd on valik palju mitmekesisem kui siis, kui sa veel koolis käisid. Näiteks on viimase aja mood kanda võrkmaterjalist balleriinasid ja seda teavad ka newyorklannad.

4. Viisakad viigišortsid

Jah, lühikesed püksid enamasti kontorikeskkonda ei sobi, aga kui õues on väga palav, on pikkade pükste kandmine tõeline piin. Õnneks leiab rõivakaupluste valikust ka väga viisaka stiiliga šortse. Üks parimaid viise on stiliseerida need valge t-särgi ja üle õla seotud kardiganiga.

5. Kõik, mis on linane

Pole mingi uudis, et linasest kangast riided on iga suve parim valik ja seda ka New Yorgi linna tänavatel. Topid, kleidid, šortsid... Valik on õnneks väga lai, aga kui räägime kontorisse sobivatest valikutest, ei ole võimalik eksida linaseid pikki pükse kandes.

6. Lühikesed tviidjakid

Hoolitsetud, enesekindel ja täpselt nagu Chaneli suviselt moelavalt selga saadud - tviidjakid on iga ärinaise unistus! Kuidas neid soojade ilmadega sobiv kanda oleks? Ikka miniseelikuga!

Allikas: Purewow