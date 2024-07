Virge Naeris: 5 peamist emotsiooni, mis hiina meditsiini järgi meie siseorganeid mõjutavad

Inimene on looduse osa. Kui me suudaksime jälgida looduse rütme, siis suudaksime palju enam tasakaalus püsida ega nõuaks endalt, et peaksime näiteks keset südatalve õide puhkema ja särama, samal ajal kui loodus magab,“ jagab Virge mõtteid tema jaoks tervislikust eluviisist.

„Hiina meditsiin on sümpaatne ja eriti kõnetas selle filosoofia mind pärast mu psühholoogiaõpingute aastaid, sest selle iidse tervisesüsteemi järgi on iga organ seotud erineva emotsiooniga. Ja kui me suudame hoida organid tervete ja tugevatena, siis suudame ka vaimses plaanis olla stabiilsemad. Ja vastupidi – kui oled vaimselt tasakaalus, siis sa ei räsi ka oma siseorganeid.

Ükski emotsioon ei ole halb. Emotsioonid on väga head, kuna aitavad meil ennast paremini mõista ja tundma õppida – näiteks miks miski meid käivitab või viha tekitab. Niiöelda halvaks muutuvad emotsioonid siis, kui nendesse väga pikalt kinni jääda, sest siis nad hakkavad meie keha kurnama,“ jagab ta oma õpitud ja kogetud terviseteadmisi. Virge Naeris on lisaks kehakultuurile ja psühholoogiale õppinud hiina meditsiini, qigongi, shindod, joogat ning õpetab ida tervisetarkustel ja praktikatel baseeruvat liikumist ja eluviisi Bliss Teraapiakeskuses ning erinevates Tervise Alkeemia retriitidel.

Virge annab lühidalt väikese ülevaate peamiste emotsioonide ja organite vahelisest seosest hiina meditsiini järgi:

Hirm – neerud, elemendiks vesi ja aastajaks talv

Spordikarjääri ajal näiteks märkasin tihti seda, et võistlustele minnes tundsin staadionil, et jalgades on raskustunne. Ma ei teadnud siis, et neerukanali energia (ehk eluenergia, mis hiina meditsiinis on tuntud kui qi ja joogasüsteemis praana) liikumissuund on tavaliselt ülespoole, kuid hirmu seisundis võib see liikumissuund muutuda – see hiina meditsiini vaade selgitas mulle miks kergus jalgadest kadus ja asendus raskusega. See sama hirm võib energeetiliselt nõrgestada nii meie alaselga kui ka põlvi.

Viha – maks, elemendiks puu ja aastaajaks kevad