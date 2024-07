Punnikesed seljal, õlgadel ja rinnal? Dermatoloogid annavad nõu, kuidas neist päriselt vabaneda

Akne on laialt levinud nahaprobleem, mida paljud inimesed mingil eluperioodil kogevad. See on seisund, mis avaldub mitmel erineval kujul ja erineva raskusastmega. Kui mõnel on väga kerged sümptomid, siis teisel võib akne esineda põletikuliste ja valulike tsüstidena. Seda mõjutavad nii inimese toitumine, nahahooldusharjumused, keskkond kui geneetika. Aga mis põhjustab seda, et vistrikud tekivad nahale, mitte kõigest näole? Naisteveeb Popsugar vestles dermatoloogidega, et saada teada, millised on kõige levinumad kehaakne põhjused ja kuidas selle tekkimist vältida.