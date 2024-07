KUULA | Uus reisipodcast! Kaisa Ling New Yorgist: väga huvitav, aga kergendus oli koju tulla

„Olen üks nendest inimestest, kes turismireisidel käib väga harva, aga mulle väga meeldib käia tööreisidel,“ tunnistab Kaisa. Temal ja pianist Rene Paulil oli USAs mitu esinemist. „Mulle meeldib teha nägu, et olen kohalik ja see õnnestus päris hästi – mult küsiti mitu korda teed,“ muigab Kaisa.

Tema esmakogemus Suure Õunaga oli raju. „Tänu toredatele New Yorgi eestlastele saime elada Manhattani kõige kallimas elurajoonis, mis oli kaks kvartalit Central Parkist. Loomulikult polnud seal ühtegi toidupoodi, sest need inimesed lihtsalt ei käi toidupoes,“ naerab ta.

Räägime veidi ka fringe-festivalidest, New Yorgi liikluskultuurist, toidusoovitustest ja Greenwich Village’i hunnitutest second-hand poodidest – „Need poed on niivõrd ägedad! See, mis meil praegu Eestis toimub, ei anna võrreldagi sellega, kui läbimõeldud ja erilised on kõik rõivaesemed, mis on neil poodidesse valitud ja kui kõrged on kõigi nende hinnad.“