Rasusel nahal võib suvekuudel tekkida tavapärasest rohkem vistrikke! Need on suvise näohoolduse päästerõngad

Päikeseallergia ennetamine

Päikeseallergia ehk fotodermatiit on ülitundlikkus valguse suhtes, mille peamisteks sümptomiteks on naha punetus, turse, sügelev ja põletav lööve ning villid. Fotodermatiiti saab kosmeetikakonsultandi kinnitusel ennetada hoolika päikesekaitsega: piirates kokkupuudet päikesega, vältides tipptunde, mil päike on kõige intensiivsem, kandes kaitseriietust ja kasutades päikesekaitsetooteid, mis pakuvad kõrget kaitset. „Kui lööve on juba tekkinud, siis hooldatakse vastavalt sümptomitele - jahutamine ja sügeluse leevendamine,“ lisab spetsialist.