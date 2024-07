Mari Kalkun: muusika on ürgne jõud, mis tungib sinusse läbi kõikide keele- ja kultuuripiiride

„Pärimus on selline hüppelaud, kust ma ennast lahti tõukan ning helikosmosesse rändama lähen. Kui ma kasutan pärimusest mingit osa, siis ma püüan alati selle teha enda omaks, rääkida vana loo kaudu oma lugu. Minu meelest on hästi oluline, et isiklikkus säiliks, ükskõik kui vana see algne laul või lugu on. Muusika on midagi ürgomast ja keeleülene. Ma ise olen tundnud seda näiteks siis kui ma sattusin Uus-Meremaale esinema, kus maoori naised hakkasid laulma ning mul lihtsalt tõusid ihukarvad püsti ja hakkasid pisarad voolama – mis siis, et sa ei saa mitte ühestki sõnast aru, sa ei tea, millest see laul kõneleb, aga seal on mingi nii ürgne jõud sees, et see lihtsalt tungib sinusse, läbi kõikide keele ja kultuuripiiride,“ kirjeldab armastatud laulja-lugudelooja muusika erilist võimet.