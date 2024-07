FOTOD | Meghan Markle kannab sageli just üht kindlat klassikalist kleidilõiget (ja see sobib täiuslikult suvisesse pulma)

On selge, et hertsoginna armastab seda õlgu paljastavat, kuid kaela kallistavat lõiget ja põhjusega: tegemist on suurepärase valikuga, kui soovida rõhutada oma näokuju, õlgu ja käsivarsi, aga näha samal ajal elegantne välja. Kui see lõige inspireerib sindki, siis tea, et see sobib täiuslikult näiteks suvisesse pulma, aiapeole või kontorissegi.