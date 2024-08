Tänapäeva maailm on halastamatu. Sotsiaalmeedia on täis võrratuid pilte imelise eluga kuulsustest, täiuslikest inimestest, kõikide kõikvõimalikest saavutustest. Oma elu teistega võrreldes võib vägisi tekkida tunne, et nendel on kuidagi lihtsam, ja enesehinnang kergesti saada löögi.