KUULA | Virge Naeris: kõige olulisem on, et sportlane leiaks üles oma raja ja usaldaks seda

„Ehkki minu saavutusspordi teekond jääb eelmisesse sajandisse on see olnud minu isiksuse kasvamise väga oluline osa. Sport on mind alati inspireerinud ja see on olnud loomulik eluviis meie peres. Mind on edasi viinud see, et mulle meeldib enda piire nihutada – kuidas on võimalik veel paremaks saada. Loomulikult on tore ühel hetkel ka pjedestaali kõrgeimal astmel olla, aga palju enam rõõmu pakuvad need hetked kui enda täispotentsiaal sportlasena kätte saada. Just see sisemine motivatsioon oli see põhijõud, mis mind liikuma pani,“ meenutab Virge Naeris oma tippsportlase eluperioodi.