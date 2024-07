Vaid huulepalsamist ei piisa! Seitse viisi, kuidas hoida oma huuled aasta ringi pehmed ja niisutatud

Näiteks meie lõunanaabrite asutatud ilufirma MÁDARA valikusse kuulub tõhusalt noorendav huulepalsam, mis annab pehmed, kaitstud ja täiuslikult niisutatud musihuuled. Tänu jojoobiõlile, toitvale shea-võile ja ploomiseemneõlile sobib see niisutav huulepalsam eriti hästi kuivadele huultele, mis vajavad eriti tõhusat hoolitsust. Vitamiini- ja toitaineterikas ploomiseemneõli niisutab huuli ning muudab need pehmemaks ja lopsakamaks.

Näiteks CHANELi valikust leiab uue reisisõbralikus pakendis mikrofluidse huuleseerumi, mis on rikastatud valge kameelia ja hüaluroonhappega. Kombineerides tõhususe ja sensuaalsuse, pakub see niisutavat, täitvat ja rahustavat efekti nii koheselt kui ka aja jooksul.

Kui sul on eriti kergelt lõhenevad huuled, soovitab Lin kanda kaasas niisutava ja pehmendava koostisega huulepalsamit, et seda vajadusel pidevalt värskendada. Paksema koostisega tooted, näiteks vaseliin, kipuvad olema niisutavamad kui huulepalsamid. „Võta reisisuuruses toode endaga taskus või käekotis kaasa, et saaksid seda päeva jooksul pidevalt huultele kanda, ja ära unusta värskendada kihti peale söömist, sest suur kogus sellest on ilmselt huultelt eemaldatud,“ soovitab ta.

New Yorgis tegutseva dermatoloogi Gloria Lin’i sõnul võiks enne magamaminekut määrida nahale kõige tavalisemat vaseliini. „Kuna sa ei ole öösiti ärkvel, et pidevalt vett juua või huuli niisutada, tasuks katta huuled enne magamaminekut paksu kihi niisutajaga,“ ütleb ta.

4. Ole teadlik, mida sisaldab su lemmikhuulepulk

Lin tuletab meelde, et matistava efektiga huulepulgad kipuvad huulepealset nahka kuivatama ning toovad lõhed ja ketendava naha paremini esile. Õnneks pole matid huulepulgad ka enam nii trendikad, mistõttu, kui soovid ikkagi huultele värvi ka lisada, eelista kreemjamaid ja läiget lisavaid tooteid. Võid valida ka tooniva huulevõi, -palsami või -õli. Näiteks Clarinsi Lip Comfort Oil huuleõli palsam loob kohese Baby Lips efekti, vormikate, pringite ja siledamate huulte jaoks, kuid lisaks kannab huultele ka naiseliku värvitooni ja säraefekti.

5. Koori huulepealset nahka

Üks parimaid viise kuiva naha eest hoolitsemiseks on seda aeg-ajalt koorida ja see kehtib ka huulte puhul. „Alusta sellest, et lisad huulekoorijat märgadele huultele, et muuta nahk pehmemaks ja siledamaks enne huulepalsami kasutamist,“ soovitab Hamed. Kui sul huulekoorijat ei ole, sobib kasutamiseks ka pehmete harjastega puhas hambahari. „Ole koorides huultega hell ja võta teadmiseks, et koorijat tasub kasutada vaid kord-kaks nädalas.“ Vastasel juhul võid nahka üle koorida ja ebamugavustunne hoopis kasvab.

Näiteks LUSHi valikust leiab õrna mündise huulekoorija, mis muudab kuivad lõhenenud huuled piparmündi-šokolaadi huulteks: soojendava piparmündi ja magusa vanilli kombo koos tõeliste suhkrukristallidega annab sinu huultele (ja maitsemeelele) tõeliselt hea kogemuse, jättes need huulepulga pealekandmiseks siledaks.

6. Ära puuduta (limpsi ega hammusta) oma huuli

Kuigi see võib tunduda meeldiv, soovitab Lin huuli mitte limpsida ega hammustada, isegi kui need on väga katki, sest see võib ärritust ja kuivustunnet vaid suurendada.

7. Kustuta janu

Lisaks sellele, et oma huulepealset nahka välispidiselt niisutad, tasub seda teha seespidiselt. „Joo piisavas koguses vett,“ ütleb Lin. „See on oluline nii su huulte kui ka ülejäänud naha tervise jaoks.“ Muuhulgas soovitab ta olla teadlik ka sellest, kui palju kofeiini sisaldavaid jooke sa päeva jooksul tarbid, sest need võivad huulepealset nahka kuivatada.