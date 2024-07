Mehed, püsisuhe toetab tervist!

Eestis näitavad numbrid, et 20–50aastastest meestest põeb eesnäärmepõletikku 15–20%. Sama suur on tõenäosus, et elu jooksul saadakse eesnäärmevähi diagnoos. Kiiresti hakkab see tõenäosus kasvama pärast 60. eluaastat, mis ei tähenda, et nooremad oleks kindlasti kaitstud. Vaid kopsuvähk on sõralistest sagedasem – ja andmed näitavad, et paljudes arenenud maades on eesnäärme pahaloomuline kasvaja juba kõige levinum diagnoositud vähivorm.