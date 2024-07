FOTOD | Rattaga kontorisse või restorani? Soovitused praktiliseks, kuid stiilseks rattasõiduks

Jalgrattaga sõitmisel on olnud nii tõusu- kui mõõnaperioode, kuid suund on selge – see ajatu leiutis on kogu maailmas linnaruumi tagasi võitmas. Põhjus lihtne: rattasõit on mugav, kiire ja keskkonnasõbralik. Aga kuidas ratta peal ka moekas välja näha? Jagame soovitusi praktiliseks, kuid stiilseks rattasõiduks.