Mehis Heinsaar rattasõidust: sõidan täpselt sama kiiresti, kui tuul mu taga puhub

Tunnen siis selgelt ka uusi puid enda ümber, tunnen toda vana ja raiumatut põlismetsa, mis ühes selle maaga mu ümber nüüd on, tunnen uut õhku, mis selle maa jalge alla kasvamisega kaasneb, mis hakkab mu kopsude eest hoolitsema nagu tervislik siseilma välisilma õhk, mis on täis jõudu ja teadmist õigest suunast ja toob ühes selle teadmisega mu istmiku alla vanaaegse, korrashoitud Dürkoppi jalgratta ja taganttuule. Nii et kui ma noil õhtustel sisemaa radadel sõidan, siis on tunne, nagu sõidaksin tuulevaikuses, nõnda et ma võin pimeduse saabudes koguni Dürkoppi esimese porilaua peale küünla panna, süüdata ta põlema ja siis edasi sõita, ilma et küünal pimeduses kustub. Sest ma sõidan täpselt sama kiiresti, kui tuul mu taga puhub, nii et mu ainsamaks ülesandeks jääbki usaldus tolle tuule ja küünla ja raja vastu.