PROOVISÕIT | Ratas neile, kes tahavad nautida mootorrattaga sõitmist! BMW R12 elustab retrodetailid moodsas tänapäevas

Mootorrattamaailm on erakordselt mitmekesine. Tsikkel on väga isiklik sõiduvahend ja nagu on erinevad mootorratturid ja nende soovid, on erinevad ka tsiklid: baigid, adventure-rattad, matkarattad, linnarattad, kruiserid, café racer’id jne. Igal rattatüübil on omad eelised, nagu mootorratturitel on omad eelistused. Ja nagu sellest veel vähe oleks, on eri tootjate rattad sageli eristuvalt isikupärase iseloomuga. Saja-aastase ajalooga BMW Motorrad (tootis oma esimese mootorratta 1923. aastal) on mootorrattamaailmas üks absoluutsetest tipptegijatest. R12 on nende uus kruiser.