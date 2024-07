Suvel tekib paljudel suur soov enamik ilutooteid ootele panna ja nahale puhkust lubada. Kuid meil kõigil on lemmikuid, mida armastame kasutada just suvel, ja ka selliseid, ilma milleta lihtsalt ei taha ega oska, hooajast hoolimata. Just selliste must-have-toodete kohta uurisin Eesti Naise tegijatelt ja sain kokku nii hea pundi soovitusi, mida oleks olnud patt jätta vaid enda teada.