FOTO | Näitleja Salma Hayek tõestab, et halle juuksekarvu kitkuda või värviga katta pole mõtet. Demonstreeri neid hoopis uhkusega

Ka fännid kiitsid Salma soengut ja seda õigustusega. Oleks isegi pisut kummaline, kui 57aastase naise juustest ei leiaks ühtegi halli karvakest, ja fakt, et ta ei pelga neid miljonitele näidata, tõestab taaskord kui kahe jalaga maa peal ta on.

Ka mitmed teised küpses eas staarid on otsustanud oma halle karvakesi esile tuua, olgu selleks siis Sarah Jessica Parker või Andie MacDowell, ja see mõjub väga värskendavalt. Nende pidev varjamine aga hoopis väsitavalt. Kui need karvakesed näevad ka nii head välja nagu Salmal, polegi ju mingit mõtet seda teha.