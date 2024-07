GALERII | Mindvalley suveülikool meelitas Tallinna tuhandeid välismaalasi

Mindvalley suveülikooli korraldaja Kadi Oja sõnul on tegu unikaalne sündmusega, mis lisaks oma valdkonna tipptegijatele toob siia ka värvika seltskonna Ameerikast Austraaliani. „Lisaks tuntud nimedele on üritusel ka väga oluline roll kohalikule majandusele: eelnevate sündmuste põhjal saame öelda, et see toob Eestisse miljoneid eurosid. Tänavuseks prognoosime ligikaudu neli miljonit eurot, mis kogu programm Eestisse jätab,“ räägib Oja, lisades, et kuulsad külalised on alati tutvustanud ka Eestit oma sotsiaalmeedia kanalites väga positiivselt, mille mõju rahaliselt mõõta pole võimalik, aga aitab kindlasti Eesti tuntusele kaasa. Lisaks rahvusvahelistele kõnelejatele astuvad lavale ka Eesti tuntud nimed nagu Laura Põldvere, Katri Teller ja Johann Urb. Koostöös Hispaania ettevõttega Learnlife toimub paralleelselt ka õppeprogramm lastele ja noortele, mis põhineb parimatel praktikatel ja teadusuuringutel. Nende programmide kaudu omandavad lapsed kriitilise mõtlemise, digitaalse kirjaoskuse, koostöö ja probleemide lahendamise oskused ettevõtluses – kõik need on eluks olulised oskused kiiresti muutuvas maailmas. Lisaks õpitakse teadveloleku praktikaid, laulmist, tantsimist ja muid loovust arendavaid tegevusi.