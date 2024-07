Eesti naised Kadi ja Laura korraldavad rahvusvahelisi sündmusi eksootilistes paikades

Need kaunid Eesti naised on hinnatud kogu maailmas tänu nende korraldatud pidudele, konverentsidele ja kogukonnasündmustele. Laura ja Kadi on mõlemad töötanud Mindvalley’s üle kümne aasta ning on kõikide sündmuste arhitektid, kuhu koguneb kümneid kuni tuhandeid inimesi üle maailma. Võiks eeldada, et suur vastutus asukohtade, sündmuste ja inimeste heaolu eest teeb töö keeruliseks, kuid Kadi ja Laura räägivad oma tööst naeratades ja mängleva kergusega.

Kuidas näeb välja nii suurte sündmuse korraldamine? Milliseid on need detailid, millega te vaeva näete, aga mis külastaja jaoks on justkui iseenesest mõistetavad?

Laura: Me valmistame Mindvalley suveülikooli ette peaaegu terve aasta, aktiivsemad ettevalmistused toimuvad 6-7 kuud enne sündmuse algust. Kultuurikatlas on meil kokku seitse lava ja nende lavade täitmine ning programmi ettevalmistamine on väga põhjalik riikide ülene koostöö. Siin on vaja logistilisi teadmisi, tehnilist taipu, läbirääkimiste oskust, külma närvi ja palju muud, et inimene saalis olles isegi ei mõtleks, et selle taga on palju magamata öid ja sada erinevat lüli, mis tuli terviku loomiseks kokku panna.

Kadi: Ka laste programmi (Mindvalley ülikoolil on ka eraldi lastele suunatud programm) ettevalmistus on meile heas mõttes väljakutse, sest peame alati silmas pidama, et neil oleks põnev, aga et nad samal ajal ka õpiksid. Kuna nende vanemad võtavad osa põhiprogrammist, siis on oluline, et laste tegevused oleksid nii paeluvad, et vanemate tüütamine ei tuleks meeldegi (naerab). Nii saavad kõik õppeprogrammist maksimaalselt kasu. Samas on lapsed muidugi alati oodatud vabalt liikuma ja osati kaasavadki vanemad neid põhiprogrammi esinemisi kuulama.

Selliste sündmuste loomine, mis sobivad kogu perele ja pakuvad igale osalejale eraldi vaimustavat kogemust, nõuab teatavat kogemust. Millist tagasisidet olete lastelt ja vanematelt saanud?