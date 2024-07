KUULA | Mari Kalkun: annan igat kontserti nagu see oleks viimane, see on minu jaoks püha asi

Ükskõik kus kontsert toimub, või kui lühike või pikk see on, või kui väsinud või ergas ma olen, ma alati järgin seda põhimõtet, et annan igat kontserti nagu see oleks mu viimane. See on midagi, mis on minu jaoks selline püha asi – kontserdi andmine on väga eriline, see energiavahetus, mis selles ruumis tekib.“

Mari jaoks oli püha tunne ka see, kui tema looming kõlas laulu- ja tantsupeol: „Iga muusik teab, et kunagi võib tulla see hetk kus üks laul läheb rahva sekka. Aga tegelikult sa kunagi ei tea millal see juhtub ja kas see üldse juhtub. Aga selle „Sata-sata!“ looga see juhtus ning see oli väga ülev kogu see laulu- ja tantsupeo aeg, kogu selle rahvaga ja rõõmustavate noorte tantsijate ja lauljatega koos olla, seal keskel olla ja sellest osa saada – ma ju osalesin ise lauljana mõlemal peol. See on ikka väga suur tunnustus oma rahva poolt kui niimoodi üks laul läheb lendama ja läheb südametesse ning siiamaani ju kannab, inimesed tahavad seda ikka väga kuulda kontsertidel ja siis me koos laulame.“

Mari Kalkun ja tema looming on südameid võitnud ka Jaapanis ning samamoodi on sealsed kultuurilisfilosoofilised vaated Marile muljet ja mõju avaldanud. Hiljuti Jaapanist kontsertreisilt naasnuna toob ta sealseid võnkeid ka kodumaale kaasa – juulikuus Võrumaal toimuval festivalil Aigu Om saab osa väga erilisest koostööprojektist „Mõts/Mori “ , kus küünikontserdil musitseerivad koos Maarjamaa esindajana Mari Kalkun kandlel ja lauludega, Jaapanist elektrikitarrist Arata Inoue ning tšellist Kotaro Saito. Festivalil saab ka muid Jaapani kultuuri, eluviisi, ilmavaate killukesi kogeda.

