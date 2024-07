FOTOD | Ajakirja Eesti Naine toimetus kohtus lugejatega kultuuripealinnas Tartus

Soojale ja hoovihmarohkele ilmale vaatamata oli meiega kohtume tulnud tosinkond lugejat. „On hea meel selle üle, et veerand meie lugejatest on mehed“, sõnab Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio. Täpselt see proportsioon oli ka eile lugejatega kohtumisel Lutsu raamatukogus.