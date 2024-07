Mis paneb abielu hästi toimima? On teatud tegevused, mis hoiavad romantikaleeki põlemas

Milline oleks nende paaride õige kurss, sai mulle selgeks alles siis, kui ma analüüsisin selliste abikaasade suhteid, kelle abielu purjetas üle vaevavete pärituules. Miks need abielud niivõrd hästi toimisid? Kas need meisterpaarid olid teistest targemad ja stabiilsemad või oli neil lihtsalt rohkem õnne? Kas nende edu saladusi on võimalik õpetada ka teistele?