„Alles siis hakkab mees lõpuks ise ka mõtlema, kas siit võiks puhkeda õitsele tõeline suhe.“ Üks tavaline mees sellest, kuidas mehed armuvad

Armastus on universaalne tunne, kuid teekond selleni võib mõjutada see, kas oled mees või naine. Kui naised armuvad, tabavad neid sageli õnnepuhangud ja muud segadust tekitavad emotsioonid, mis meestele arusaamatuteks jäävad. Meeste puhul on see aga täitsa erinev, sest märgid, et mees armub, on kaugel sellest, mida arvasid.