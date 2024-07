Paradiisisaar Tallinna kesklinnas

„Kui lastekodust mind kooli viidi, ütles kasvataja kooliametnikule, et see poiss on „Juku, kes tahab käia alati, lipp käes, kõige ees“. See lause oli populaarsest lastelaulust, mida ma nelja-aastasena nii südamesse võtsin, et nutsin seni, kuni mulle lipp kätte anti ja rivvi esimeseks pandi,“ naerab Juku, kes 17aastasena võttis üleöö oma saatuse vormimise enda kätte.