„Oleme proovinud alasti videokõnesid, aga rollimängud ja häälekas fantaseerimine pole ikkagi meie teema.“ Kui suhtest saab ootamatult kaugsuhe...

Füüsiline lähedus on mulle väga oluline. Väikesed märguanded, mis annavad teada, et olen oluline, et olen kellegagi seotud. Kallistused, väikesed müksamised, paitused, suudlused ja seks – need käivad normaalse suhte juurde. Vähemalt siiani olin sedasi mõelnud.