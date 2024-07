„Kord viskas ema mind petipakiga. See läks katki, olin üleni petiga koos.“ Luuletaja Ivar Sild emast, kellest sai vägivaldne skisofreenikust alkohoolik

Ivar on nõus rääkima avameelselt oma lugu ühel põhjusel. Nagu ta ütleb: „Klassikaliselt on ju nii, et mees joob, on vägivaldne ja kõik kannatavad. Ja paljudel juhtudel nii ka on. Aga mitte alati ja mitte meie peres. Emagi võib hävituslikult juua. Kui ma kuulen, kuidas räägitakse – ema on püha, hoolitsev, hell ja hea; ema on püha ka siis, kui ta seda juhtumisi pole, sest ta on su sünnitanud – siis ma mõtlen, et ahah, tõesti või...?!