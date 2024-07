Birk Rohelend: on inimesi, kelle arvates naise elu elataksegi kellegi teise heaks – see on ju paljude jaoks mugav

Viimase aasta jooksul on mu elu mõnevõrra muutunud. Vigastasin põlve ja selle parandamiseks läbisin reiekõõluse siirdamise operatsiooni, mille järel läks kuus kuud, enne kui valu veidigi taanduma hakkas. Teiseks käisin silmade laserprotseduuril ja taas kulus ligi neli painavat kuud, enne kui nägemine normaliseerus. Maadlesin korraga kahe tervisehirmuga: esiteks, et jäängi lonkama ja minu elus ei tule enam ühtegi jalutuskäiku. Teiseks, silmadega... Noh, seda hirmu ei tahaks sõnadessegi panna. Lõpuks ei võitnud siiski hirm, vaid kindel teadmine: ükskõik mis juhtub, niikuinii pean hakkama saama, no matter what. Ehk just tervisemured tõid mu ellu erakordselt huvitavaid vestlusi – ka arusaamise, kui paljud on midagi sellesarnast läbi elanud. Nendest vestlustest koorus sageli, kuidas naistena tegutseme instinktiivselt lähtuvalt sellest, kuidas käitusid meie emad.