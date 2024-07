FOTOD | Kuidas näha suvel välja sama elegantne kui Anna Wintour? Esikohal on pilkupüüdev kleit

Anna Wintouri garderoob on moehuvilistele kui Eedeni aed, rikkalik inspiratsiooniallikas. Ameerika Vogue’i peatoimetaja ei kanna kunagi rõivaid, mida võiks šokeerivalt trendikaks pidada, ta on loonud oma moevalemi, mis koosneb enamasti kleidist ning detailide triost. Moekuninganna stiilitarkus on läinud lihtsuseks üle.