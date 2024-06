„Catherine’ita tundub see kõik üsna elutu.“ Briti monarhia tulevik pole kunagi paistnud hapram kui praegu

Kui kuningas Charles veidi üle aasta tagasi krooniti, ei oleks osanud mitte keegi, isegi mitte kuningas ise, ennustada, et tema esimene valitsemisaasta kulgeb niivõrd keeruliselt, kirjutab ajakiri Vanity Fair. Vaid üheksa kuud peale tema kroonimist juhtus veidral ja enneolematul kombel, et nii monarh kui tema armastatud minia, Walesi printsess Catherine satuvad lühikese perioodi jooksul samasse Londonis asuvasse haiglasse. Ja kuigi esialgselt tundus, et kumbki haigusseisund pole liiga tõsine, siis paraku diagnoositi peagi mõlemal vähk.