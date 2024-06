FOTOD | Silmad päikese eest peitu! Just sellised on tänavuse suve kõige moodsamad prilliraamid

Sarnaselt ehetele, on päikeseprillid kaval investeering, kui soovid ükskõik, millisele suvisele rõivastusele midagi erilist juurde lisada. Aga mida siis tänavu kanda? 2024. aasta suvised moeetendused tõid meieni valiku värvilisi raame brändidelt nagu Diesel ja Coach ning sportlikke disaine näiteks Gannilt, Acne'lt ja Retrofête’ilt. Muidugi leidus veel mitmeid erinevaid variante, kuid need on kuus stiili, mille soetamist sa ei kahetse: