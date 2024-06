KUULA | Vandeadvokaat Karin Madisson: kui klaaslagi on ees, tuleb see ära lõhkuda

„Mina arvan, et maailm on nii kiirelt muutumas ning täna ei ole meie töös sooliste stereotüüpide ja nendest tuleneva suhtumisega enam sellist teemat nagu oli vanasti. Trend on märgatav ja muutmises: ka koolides õpib juurat tänapäeval rohkem tüdrukuid kui poisse, nii et see muutus tuleb väga kiiresti ka juhtimisse. Meie firma Soraineni büroodes on viimastel aastal juurde tulnud peamiselt naisparterid, meie Läti ja Leedu bürood ning kogu kontserni regionaalselt juhivad naised. Siin tuleb lihtsalt selle vooluga kiiremini kaasa minna ja mitte enam sellest teemast numbrit teha,“ räägib Karin Madisson.

„Mul on igasugu vahvaid lugusid vanadest aegadest,“ muheleb ta ja kirjeldab üht juhtumit: „Ma olen kunagi sõitnud Tartust edasi ühte kohta tehingu käigus tehtavale juhtkonna intervjuule. Olin noor ja 4-5 aastat advokaadina töötanud, mul olid toona ka hästi blondid juuksed. Sõitsin sinna kohale selle pika maa ja seal ootasid mind laua taga viis meest, suured paksud kladed olid ees, et vastata mu küsimustele. Ja kui ma uksest sisse tulin, siis nad vaatasid mind, tekkis vaikus ja siis esimene mees pani oma klade pauguga kinni ja kõik teised järgepidi samuti. Nad ei ütelnud mulle ühtegi sõna. Aga ma sain ju aru, mida nad tahtsid öelda. Ma ütlesin, et okei, ma saan aru, et tuleb keegi teine saata. Ja läkski minuga samaealine noormees ja tegi selle töö ära. Minu jaoks oli see hea näide sellest, et on mingeid asju, kus sul ei ole mõtet kakelda – saan aru, et see pole minu võitlus. Maailm muutub. Ja kui me hakkame sundima neid inimesi muutuma, siis seal tekib pigem vastupidine reaktsioon ja vastupanu, et nad ei taha muutuda ja kui nad on korra juba öelnud, et nad ei muutu, siis nad ei muutugi ning teevad sellest justkui oma võitluse. Laseme neil vabatahtlikult muutuda.“