Maris Kõrvits: olen laste hariduse eest nõus oma viimse sendi ära maksma

„Meie peres on nii, et lapsed saavad kõike, mida nad tahavad – juhul kui see arendab neid. Ma lihtsalt tahan, et neist saaks tulevikus head ja toredad inimesed ning et nad oleks targad. Me räägime abikaasa Henryga tihti neile seda, et see ei ole oluline, millised asjad sul kodus on ja kui palju sul neid on või mida sa poest ostsid, vaid kõige olulisem on see, et käid koolis, õpid ja oled tark. Ja me seletame neile tarkuse olemust ning kuhu sellega saab elus jõuda. Kaks väiksemat poissi (Karl Villem on 7 ja Georg Aksel 5-aastane – toim.) tahavad praegu arstiks saada, sest arvavad, et maailmal on arste vaja – perearstiks ja loomaarstiks,“ kirjeldab ta Kõrvitsate perekonna põhimõtteid. Lisaks pereelule tuleb ajakirja Eesti Naine podcastis „Iga naine on lugu“ juttu raadiost ja meediast, privaatsusest ja sotsiaalmeediast, elu lihtsuse võlust ning muustki.