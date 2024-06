KUULA | Keiu Virro Kuubal: varem ei ole ma näinud nii palju inimesi, kelle silmis oleks selline lootusetuse tunne

Kohalikega vesteldes kordusid refräänina olmeteemad. Pitsitav vaesus ja soov võimalusel riigist lahkuda, et alustada uut elu hõlpsamates tingimustes. „Oletan, et nüüd, kui neil on telefoni kaudu ligipääs internetile, juhtub see, mis ikka juhtub – ehk siis nähakse pilte välisesse maailma ja pole võimalik enam ette kujutada, et kõik kannatavad samamoodi,“ jagab Keiu oma tähelepanekuid.