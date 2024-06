FOTO | Otsid suveks uut kleiti? Jennifer Lopez kandis 2024. aasta kõige elegantsema lõikega varianti

Kui ühel päeval on tal seljas dressid, siis järgmisel hoopis midagi punase vaiba väärilist ja seejärel hoopis rõivad, millega sobiks külastada Valget Maja. Näiteks silmatigi Lopezi käesoleva nädala alguses Beverly Hillsis, seljas kleit, mis on tegelikult kõike muud kui trendikas, vahendab moeveeb Who What Wear. Tegemist on n-ö fit-and-flare stiilis lõikega, mis mõjub elegantselt ja toob esile figuuri parimad küljed. Lisaks on see väga mitmekülgne, sobides erinevate aksessuaaridega stiliseerides kandmiseks väga erinevatel puhkudel.