„Lihtsus ja naturaalsus võidavad alati!“ Need kümme argist asja kuuluvad Giorgio Armani lemmikute hulka

79. sünnipäeva paiku jagas ta naisteajakirjale Allure, kes on teda kõige enam inspireerinud, ja see pole Itaalia meeste puhul üldse ebatavaline. „Esimene naine, kelle stiil mind mõjutas, oli mu ema,“ ütles ta juba 11 aastat tagasi. „Tal oli graatsiline ja tagasihoidlik stiil, aga minu arust oli see väga elegantne.“ Kui mõelda, siis need sõnad võiksid väga hästi iseloomustada Armani loomingut läbi aastate. Nagu ta ise öelda armastab, siis: „Lihtsus ja naturaalsus võidavad alati“ - nii moemaailmas kui päriselus.