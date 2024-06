KUULA | Suhtejutud. Kolm kõige kurjakuulutavamat sõna: me peame rääkima

Ajakirja Eesti Naine podcasti „Suhtejutud“ saatejuhid Heidit Kaio ja Mihkel Tepp leiavad, et suhtes on keeruline öelda teisele poolele isegi väikest aga häirivat asja, rääkimata konflikti juhtimisest. Mõlemad tunnistavad, et lihtsam on jätta ütlemata ja loota, et asi vaibub, kuigi on siililegi selge, et mahavaikimisele järgneb tuumaplahvatus.