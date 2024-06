FOTOD | Kaheksa suvist moetrendi naistele, kes trende tegelikult ei armasta

Igal hooajal leiab valikust ka selliseid rõivaid, mis on trendikad, aga samas mitte liiga trendikad. Jah, seal on vahe, sest kui mõned moetrendid tulevad, et paari nädala või kuu pärast areenilt kaduda, siis teised naasevad iga natukese aja tagant uuesti. Seetõttu on neisse ka mõistlikum investeerida. Ja tead, mis on parim? Mõned neist on su garderoobis ilmselt juba olemas. Vaata edasi ja saa teada, millised need on!