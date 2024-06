KUULA | Maris Kõrvits: ma ärkan hommikuti alati hea tujuga!

„Mulle on terve elu meeldinud vara ärgata. Paljudele see ei meeldi, aga mina armastan hommikuti vara ärkamist. Ja mina olen inimene, kes ärkab hommikuti alati hea tujuga! Mu abikaasa Henry on öelnud, et kui sa hommikuti üles ärkad, on sul on valida kahe asja vahel: kas sul on terve päev paha tuju või hea tuju. Aga juba enne tema tulekut minu ellu oskasin ma ärgata hommikul rõõmsalt,“ jagab oma päeva meeleolu loomise võtet Maris, kes ärkab kell 4.45 ja kelle tööpäev raadios algab kell 6.