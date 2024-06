Sofi Oksanen Vene sõdurite seksuaalkuritegudest Ukrainas: alati ei oska naised öelda, kui mitu korda tegu korrati või mitu vägistajat oli

Veendumusi on raske murda, isegi kui tõsiasjad on kandikul kätte toodud. Sofi Oksanen avab oma värskes raamatus „Samasse jõkke“ sõdadevaba Euroopa illusioonis suikuva lugeja silmad. See sügavalt mõjuv essee käsitleb agressioonisõda Ukrainas Venemaa imperialismi ja mineviku valguses ning lahkab põhjuseid, miks Moskva huvi on vaigistada just naised, nii oma riigis kui mujal. Venemaa sõda Ukrainas on ühtlasi sõda võrdõiguslikkuse vastu.