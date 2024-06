Ole tänulik ja ela!

Jah, me peaksime mõtlema endast kui muutuvatest nähtustest. Nii on võimalik areng, aga vajadusel ka leppimine elusaatuse või raske kroonilise haigusega, nagu Parkinsoni tõbi või dementsus. Võitlusest Parkinsoniga on ajakirjas kogemuslugu. Dementsuse teekonnast räägib Draamateatri etendus „Bertod ja Agnes“, kus teeb suurepärase rolli meie kaanekangelane Laine Mägi. Inspireeriv naine, kes silmapaistva näitlejakarjääri kõrval on 40 aastat liikunud suure unistuse ehk oma tantsukooli poole. Kui paljudel meist on mõni ligilähedaseltki mõõdetav unistus?