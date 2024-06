„Patriotism tähendas talle alati vähemat kui võim.“ Tõde Coco Chaneli sõbrustamisest natsidega

Coco Chaneli kujutlusvõime oli piiritu. 1910. aastatel lõi ta lihtsate lõigetega mugavaid trikookangast rõivaid, vabastades naised korsettidest, ning kinkis hiljem maailmale väikese musta kleidi ja tänaseni palavalt armastatud parfüümi Chanel No 5. Ta oli ka iseleiutamise meister. Ta keeldus tunnistamast oma kurba lapsepõlve, minnes lausa nii kaugele, et maksis oma kahe venna vaikimise eest, et iseennast häbist päästa. Ta oli ellujääja ja pragmaatik, kellele meeldis rääkida oma elust igasuguseid lugusid, kuid üks on kindel: ta tegi kindlasti tööd natsidega, kirjutab BBC. Seejärel võis ta aga aidata ka Prantsuse vastupanu liikumist. Ja kuigi ta üritas terve elu oma mainet ja pärandit kontrollida, jättis ta peale surma endast maha totaalse sasipuntra.