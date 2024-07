HÄÄLETUS | Carmen Kass, Doris Kareva, Kaja Kallas või keegi teine? Aita leida sajandi Eesti naine

Age Oks, Aili Vint, Aino Pervik, Anna Raudkats, Anne Erm, Anne Veski, Anu Raud, Betti Alver, Carmen Kass, Doris Kareva, Elfriede Lender, Ellen Niit, Ene Ergma, Ene-Liis Semper, Erika Salumäe, Hele Everaus, Helgi Sallo, Heljo Mänd, Helmi Mäelo, Ilon Wikland, Ingrid Rüütel, Ita Ever, Kadri Mälk, Kaia Kanepi, Kaie Kõrb, Kaja Kallas, Kersti Kaljulaid, Kihnu Virve, Kristina Šmigun-Vähi, Käbi Laretei, Lagle Parek, Leelo Tungal, Leida Laius, Lisl Lindau, Mall Hiiemäe, Mare Vint, Margarita Voites, Mari Raamot, Marie Under, Marika Mikelsaar, Marju Kõivupuu, Marju Lauristin, Merle Karusoo, Miina Härma, Miliza Korjus, Reet Linna, Salme Masso, Signe Kivi, Siima Škop, Tiia-Ester Loitme, Tiina Mõis, Tiiu Randviir, Viivi Luik

Mõjukas ja nähtav

Toimetuse kokku pandud nimekirjast jäi välja hulk naisi, eriti nooremaid, kelle elutöö pole kaugeltki tehtud. Samuti soovisime, et valikul ei domineeriks viimased 30 aastat. Praegu ägedana tunduvat naist võiks ka 50 aasta pärast mäletada. Keeruline oli leida kandidaate ajastust 1940–1970, isegi kuni 1980. Okupatsiooniaja kangelased pole meie ajastu suurkujud, ega neid ju väga teagi. Pilt läheb selgemaks televisiooni laiema levikuga. Samas, nimesid üle lugedes selgus, et ligi pooled on sellised, kelle ande suurus avaldus juba okupatsiooni ajal.

Loomulikult on elukutseid, mis on rohkem nähtavad kui teised. Eks see ju nii ongi, et kes on nähtaval, see saab ka mõjutada.