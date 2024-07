Sõnadeta mõistmine

Sageli peetakse partnerite või sõprade suurima läheduse märgiks seda, kui nad suudavad mõista teineteist sõnadeta. Ent mitteverbaalse suhtluse tõlgendused on ajas ja ruumis muutuvad. Aastaid tagasi istusin ühe Põhja-Keenia hõimuküla keskplatsil ja jälgisin inimesi. Too mees, kellega vestlesin, teadis pea iga mööduva naise kohta, kes on abielus, kellel on lapsed, kes on lesk. Tema jaoks sisaldas kohalike naiste käitumis- ja riietumismaneer kultuurikoode, mida ta luges kui avatud raamatut. Eestiski annab näiteks rahvariide triibuseeliku muster mõnes piirkonnas teadjatele jätkuvalt edasi sõnumeid selle kandja staatuse kohta. Ent samalaadset kultuurisidusat teavet edastavad ka žestid, näoilmed, pilgud, kehaosade asendid, puudutused, kusjuures needki tähendused võivad oleneda inimese soost.