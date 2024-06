Väga hea rubriik on „Sajandi armastuslood“, tavaliselt otsingi selle artikli kõigepealt üles. Uskumatu, et Hollywoodi paar on nii kaua koos olnud. Fantastiline.

Samuti armastan teie retseptinurka, proovin kõiki toite ka teha. Tänud, et olete olemas! Merle

Huviga lugesin koogikuningannast Angeelikast. Ta teeb oma tööd suure pühendumisega, midagi siin elus ei tule ju kergelt. Ka mina hindan inimesi, kes oma ametit armastavad. Angeelika on tõesti kirglik kohvikupidaja, küllap varsti ilmub ka järgmine koogiraamat. Tema elus on imetore kaaslane, kellega koos elu rahulikult edasi kulgeb. Maie

Oli värskendav Angeelika Kangi üle mitme aja ajakirjas näha, samuti oli mul hea meel lugeda ühest oma stiilsest lemmiknaisest, Jackiest! Intelligentsed ja harivad moelood tõstavad tuju ja on vaheldus argipäevamuredele. Hedi

Kallis keha

Panin tähele, et seekord oli ajakirjas mitu lugu naise kehast ja selle muutumisest. Lugesin huviga, sest enda keha on samuti aja jooksul palju muutunud. Ei ole ma lahutanud, küll aga lahku läinud ja pärast seda kukkus kaal kolinal – lihtsalt ei tulnud meeldegi süüa! Mida aeg edasi, seda keerulisem on lisakilodest lahti saada: pärast tütre sündi jäingi ümaraks, kuigi proovisin mitmeid dieete ja trenne. No mis parata! Samamoodi jäid lisakilod külge koroonast, mitte mingi valemiga need enam maha ei sula.

Vaatasin kauneid aktifotosid ajakirjas... ja samas fotosid emadusest. Pean tunnistama, et mugavam oli mul vaadata emasid: nendega samastusin. Kujutada ennast ette alasti, ja veel kaamera ees... See nõuab ilmselt julgust, mida pean veel koguma. Silme ees on ju see keha, mis oli 20ndates ja 30ndates: sile ja sale, mitte kobrutav nagu praegu. Evelin