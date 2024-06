Victoria Beckham ausalt ja avameelselt: minevikku jääb aegu, mil ma ei tundnud end piisavalt enesekindlalt, et rannas istuda ja oma lapsi mängimas vaadata

Victorial on seega tähistamiseks põhjust küllaga, aga paar päeva enne juubelit Graziale antud intervjuus puudutas ta ka tõsisemaid teemasid. Näiteks kasvõi seda, et kaua oli inimestel temast paparatsopiltide ja erinevate kõlakatel põhjal kujunenud arvamus kui jääkuningannast. „Sotsiaalmeedia kaudu näevad inimesed nüüd, et see pole mina,“ ütleb ta, viidates aina sagedastematele videotele, mida ta fännidega oma Instagrami kontol jagab. „Mulle meeldib enda üle naerda. Meie tegemistes on alati huumorit ja ma arvan, et see on (edu) võti.“