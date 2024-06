KUULA | Milleks vajame igavlemise aega, hetki, mis on täiesti planeerimata ja organiseerimata?

Loovust peetakse inimese ürgseks oskuseks. See on kogum erinevaid tunnetuslikke psühholoogilisi protsesse, mis võimaldavad meil maailma näha ja seletada seda tavapärasest erineval viisil lahti. Täna räägitakse loovusest kui tuleviku kõige olulisemast oskusest, kuid väidetavalt on loovusega just praegu kehvad lood.