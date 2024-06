„See, kui palju inimesi on hukka saanud kurjuse, lolluse ja hirmu pärast, on kirjeldamatu.“ Reet Weidebaum silmiavavast raamatust

„SAMASSE JÕKKE. PUTINI SÕDA NAISTE VASTU“

Tõlkija Ave Leek

Varrak

Oksase uus esseistlik raamat puudutab teemat, mis sõjakuritegude uurimisel on jäänud pigem tagaplaanile – miks käib Ukraina vallutusega kaasas massiline kohalike elanike vägistamine. Ehkki Euroopa on praegu toimuvast šokis, näitab Oksanen, et tegelikult pole toimuv midagi uut. Enamasti on massivägistamist selgitatud sõdurite brutaalse lihahimu ja vihaga vaenlase vastu. Tegelikult on see aga kainelt kaalutletud tegevus, mida Venemaa valitsejad on kasutanud ka kõigis varasemates sõdades. Seksuaalne alandus on parim viis hävitada nii moraalselt kui füüsiliselt inimeste – eelkõige naiste – vastupanu. Putini agressioon Ukrainas on seega põliste Kremli valitsemistavade loomulik jätk, millest saab ja tuleb faktidele toetudes kõva häälega rääkida.

Marion Gibson

„NÕIDUS. KOLMTEIST AJALOOLIST KOHTUPROTSESSI“

Tõlkija Krista Suits

Varrak

Briti kirjandusprofessori raamat oli minu jaoks tõeliselt silmiavav. Ettekujutus, et nõiad on pigem muinasjututegelased ja nõiajaht jääb kaugesse keskaega, ei pea kahjuks paika. See, kui palju inimesi on hukka saanud kurjuse, lolluse ja hirmu pärast, on kirjeldamatu. Nii nagu Sofi Oksase raamatus, läbib ka Gibsoni lugusid tõdemus: üks nõiaks või deemoniks tembeldamise peapõhjusi on kihk juurida välja ja panna vaikima „vaenlased“: need, keda ei õnnestu painutada oma tahte alla. Peamiselt on nõiajahi ohvriteks langenud väekad naised, kes pinnuks silmas võimule – olgu see siis kiriklik, ühiskondlik või poliitiline. Klaperjahte on aga korraldatud ka vähemustele, kes oma elulaadiga „ettenähtud“ radadelt kõrvale on kaldunud ja sellega valitsevat „moraali“ kõigutanud.

Jüri Ööbik

„SÕGEDUS JA KARISTUS“

Ühinenud Ajakirjad