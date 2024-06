Türgi köök pole üksnes kebab, pilaff, dolma, baklava ja halvaa. See on tõeline veganite paradiis, nendib Derviş İlgün, kes on 14 aastat olnud Eestis Türgi saatkonna kokk. Ta peab oma kodumaa kööki üheks maailma rikkalikumaks, võrreldes seda Prantsuse ja Hiina omaga.