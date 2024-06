SAJANDI ARMASTUSLUGU | „Milleks abielluda, kui suhe toimib?“ Goldie Hawn ja Kurt Russell on olnud kooselus üle 40 aasta

„Aga miks me peaksime abielluma?“ vastas Goldie CNNile 2023. aasta juulikuus. „Me oleme mõlemad juba abielus olnud ning need abielud lõppesid inetute lahutustega. Lahutus ei ole tore, see on kulukas, sunnib sind oma ekskaasat vihkama ning teeb haiget ka lastele.