Viis asja, mida teha 30. eluaastates, et oma keha (ja meelt) menopausiks ette valmistada

Perimenopausi ajal hakkab naiste hormoonide tase kõikuma. See mitte ainult ei põhjusta häireid menstruatsiooniga, vaid võib esile tuua mitmeid teisi sümptomeid, nii emotsionaalseid kui füüsilisi. Kuna me kõik oleme ainulaadsed, on see mõju inimeseti erinev, mõnel möödub kergemalt, teisel raskemalt. Seegi, kui kaua menopausi sümptomid kestavad, on individuaalne, kuid keskmiselt võib öelda, et kaks kuni 14 aastat.