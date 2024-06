Agnes Kajander: meik on äge naise rituaal, aga see ei tohiks olla enesekindluse asendaja

Küsimusele uusimate meigitrendide kohta vastab ta: „Pean tunnistama, et kui ma teen ajakirjale Eesti Naine meigitrendidest loo, siis pärast seda ma unustan selle täiesti ära. Minu jaoks pole meigitrendid olulised, vaid meik on ikkagi selleks, et rõhutada seda ilu, mis mulle on antud. Kõigile ei sobi kõik. Minu vaade on, et tuleks ennast tundma õppida ja teha selline meik, mis sulle sobib, mitte selline, mis on trendikas.“

„Üldiselt on meigist rääkides mul alati natukene kurb, kui noor inimene on täiesti varjunud meigi taha. Näiteks rääkides kontuurimisest, mida õpetatakse ohtralt youtubes, tiktokis ja mujal sotsiaalmeedias, siis see erinevate kihtide kasutamine on nii pöörane – see võib hea välja näha kuskil videos, pildi peal või ööklubis, aga päevavalguses ja lähivaates on see ikka krohvikiht. Meik võiks rõhutada isikupära, aga jätta sind nähtavale – sinu enda naturaalne nahk võiks ikkagi läbi kumada. Kui sealt ühtegi poori, kortsu, nahka üldse läbi ei paista, siis on ilmselgelt liiga palju asju peale pandud,“ soovitab iluekspert.

„Meile reklaamitakse väga paljusid tooteid, aga tegelikult me ei vaja kõike nii palju.

Ma kirjutasin raamatu „Tüdruk, sina oled ilus“ just eelkõige noortele, kes on tiktoki-maailmas ja jälgivad seal suunamudijaid ning nende soovitusi. Ja mida kõike seal ei ole! Ja nii tekibki noorel tihti surve, et peab teatud moodi välja nägema ja kõiki neid tooteid on vaja. Tegelikult piisab suhteliselt vähesest. Kui tead oma nahatüüpi, lähtud sellest ja puhastad-niisutad-kaitsed, siis sellest piisabki,“ meenutab Agnes igapäevase nahahoolitsusrutiini olulisust. Rohkem häid nõuandeid ja ilunippe kuuled juba podcastist „Iga naine on lugu“.

*